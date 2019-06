Vacature administratief medewerker vanaf 28 uur per week

SNEEK – Ying Media is uitgever van regionale informatie, verhalen en activiteiten in de Gemeente Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Heerenveen. Zij informeren, inspireren en verbinden elke dag 175 duizend inwoners.

Hiervoor worden diverse kanalen ingezet, denk hierbij aan (huis-aan-huis) maandbladen, nieuwswebsites, Facebook, Twitter en Instagram (zowel in schrift als in (bewegend) beeld). Op deze manier dragen zij elke dag opnieuw bij aan het verbeteren van het sociale, culturele en economische klimaat in de regio. Dit Sneker bedrijf staat letterlijk en figuurlijk midden in de regio is dichtbij, laagdrempelig en transparant.

Ying Media is o.a. uitgever van GrootBolsward-IJsselmeerkust, GrootdeFryskeMarren, GrootHeerenveen, GrootSneek, Terschelling Magazine, Sneek is Meer Magazine, Joure Magazine, IFKS Magazine en samen met Waterland van Friesland uitgever van het Inspiratiemagazine en de inspiratiekrant.

Wij zijn per direct op zoek naar een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

vanaf 28 uur p./wk.

Werkzaamheden:

Debiteuren en crediteuren administratie;

Debiteurenbeheer;

Kas en bankboek mutaties;

Telefoonaanname;

Facturatie;

en allerlei ondersteunende taken voor sales, events en redactie voor onze uitgaves.

Functie eisen:

Ruime kennis met MS-Office (Word, Exel en Windows);

Beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift;

Cijfermatig inzicht;

Kennis van Snelstart, WordPress en social media is een pré.

Heb je interesse? Mail dan je motivatie en cv naar Marianne Bouwman: Mbouwman@yingmedia.n