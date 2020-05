Poliklinisch bevallen met eigen verloskundige weer mogelijk in Friese ziekenhuizen  

Sneek-Vanaf maandag 4 mei 2020, 09.00 uur kunnen poliklinische bevallingen in de Friese ziekenhuizen weer plaatsvinden onder leiding van de eigen eerstelijnsverloskundige. Sinds 20 maart was een poliklinische bevalling alleen mogelijk met een verloskundige die werkzaam is in het ziekenhuis, om zo het risico op verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Deze maatregel wordt nu weer ingetrokken. Voor verloskundigen en kraamverzorgenden die een poliklinische bevalling in het ziekenhuis begeleiden, gelden dezelfde maatregelen als voor andere bezoekers aan het ziekenhuis. Tot de maatregelen hoort onder meer triage, om te bepalen of iemand mogelijk besmet is met het coronavirus.

In het Antonius Ziekenhuis is een aantal maatregelen getroffen om alle bevallingen veilig te laten verlopen, ook voor (aanstaande) moeders met verdenking op COVID-19 besmetting. Kijk hier de video waarin verpleegkundige Francisca Yntema uitleg geeft over de aanpassingen op de afdeling Verloskunde in het Antonius Ziekenhuis.