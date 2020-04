Oud-medewerkers melden zich massaal voor extra hulp in de zorg

Sneek- Vele oud-zorgmedewerkers hebben zich gemeld, omdat ze hun zorghart weer voelen kloppen en willen bijspringen. Om hen goed toegerust, met zelfvertrouwen en actuele kennis optimaal in te zetten, ontwikkelde ROC Friese Poort samen met Coloriet, als eerste in Flevoland, een opfris-training. De oud-medewerkers worden kort en praktisch bijgeschoold zodat ze snel inzetbaar zijn en de huidige medewerkers kunnen ontlasten. Op dinsdag 21 april startte ROC Friese Poort met de training van de eerste 4 oud-medewerkers. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM hierbij gevolgd.

De te scholen medewerkers hebben allemaal een vooropleiding of werkervaring in de gezondheidszorg. Het gaat hierbij veelal om mensen die al een tijd niet meer werkzaam zijn in deze functie dan wel de gezondheidszorg kennen vanuit een andere discipline. Het doel van de scholing is dat de medewerkers bekwaam, goed toegerust en met zelfvertrouwen inzetbaar zijn in de zorg.

De inhoud van de scholing is afhankelijk van de achtergrond van de medewerker in combinatie met de werkplek waar zij ingezet worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn meten en interpreteren van vitale functies, Corona zorg en hygiënisch werken, til & transfer, ADL, zuurstof toedienen, bloedsuiker/insuline toedienen en een stukje rondom medicatie/injecteren. Ze ontvangen digitaal meer achtergrondinformatie en kunnen gratis gebruik maken van Vilans protocollen en valide kennisbronnen. Met de training wordt de kennis opgefrist en kunnen zij vol zelfvertrouwen aan de slag.

Coloriet verzorgt wonen en zorg voor senioren in de gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde. ROC Friese Poort verzorgt beroepsonderwijs voor jongeren, volwassenen en bedrijven.