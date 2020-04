Vragen over meningokokkenvaccinatie en de actuele situatie in Friesland

Sneek- Friese jongeren krijgen van GGD Fryslân individueel een uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie. Waarom is het belangrijk om deze prik te halen en hoe kunnen we dat in deze tijd veilig doen? Vijf vragen en antwoorden over meningokokken.

De andere vaccinaties voor oudere kinderen zijn afgelast, waarom gaat deze door?

Een bacterie, de meningokok, veroorzaakt de meningokokkenziekte. Je kunt hier zonder vaccinatie zo ziek van worden, dat je overlijdt. De kans is relatief klein dat je ziek wordt, maar we zien het aantal jongeren in Nederland dat er ziek van wordt, wél toenemen. Ook ben je als je meningokokkenziekte hebt, kwetsbaar. Bijvoorbeeld voor het coronavirus. Daarom heeft de Minister van VWS besloten om de inenting tegen de meningokokkenziekte door te laten gaan en niet uit te stellen.

Hoe zorgt GGD Fryslân ervoor dat de vaccinaties door kunnen gaan?

Voordat de maatregelen van kracht werden om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, vaccineerden wij alle kinderen vanaf 4 jaar in groepen. Bijvoorbeeld in een sporthal. Dat geldt dus ook voor de jongeren die in aanmerking komen voor de meningokokkenprik. Een deel van de kinderen in Fryslân die dit jaar veertien wordt, heeft de vaccinatie tegen meningokokkenziekte dus ook al op deze manier gekregen.

Door het coronavirus kan de groepsgewijze vaccinatie niet meer doorgaan. Daarom vaccineren wij nu alle kinderen die nog een meningokokkenprik moeten krijgen, in mei en juni individueel. Dat doen wij op onze consultatiebureaus en één voor één. Alle kinderen die in aanmerking komen, krijgen een brief of hebben deze al gekregen. Daarop staat een datum, tijdstip, locatie en bij de brief zit een flyer met uitleg.

Is vaccineren nu wel veilig?

Op de consultatiebureaus, waar wij ook de jongere kinderen vaccineren, hanteren wij strikte hygiënemaatregelen:

Wij zorgen er met elkaar voor dat iedereen het bezoek zo kort mogelijk houdt en voorkomen groepsvorming.

Bij elke uitnodiging krijgen de jongeren instructies die ervoor zorgen dat de vaccinatie snel en veilig kan gebeuren.

In alle gevallen houden wij 1,5 meter afstand. Er is één uitzondering: dat is het moment van prikken. Op dat moment vragen wij de jongeren om hun hoofd af te wenden.

Er is een looproute gemaakt, waardoor de kinderen elkaar niet tegenkomen of moeten passeren.

We vragen de jongeren alleen naar de afspraak te komen.

Alle GGD-medewerkers zijn fit en hebben geen klachten. Bij twijfel blijven zij thuis en neemt een andere medewerker het werk over.

Alle contactpunten maken wij zo vaak als mogelijk schoon.

De prik heeft geen effect op de weerstand. Je bent door de prik dus niet meer vatbaar dan anders voor virussen, zoals het coronavirus.

Mochten er op basis van landelijke richtlijnen nog aanvullende hygiënemaatregelen nodig zijn, dan nemen wij deze direct.

Kan iemand naar de afspraak komen als hij of zij niet fit is?

Hierbij geldt de landelijke richtlijn: blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten en/of verhoging tot 38 graden of koorts. Deze maatregelen treffen wij om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Je hoeft niet af te bellen, je krijgt van ons vanzelf een nieuwe uitnodiging.

Algemene informatie vind je via www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Voor specifieke vragen aan GGD Fryslân kun je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 088 22 99 444.

Speciaal voor jongeren is er ook de chatmogelijkheid via jouwggd.nl. Zij kunnen hier anoniem chatten met een deskundige.

