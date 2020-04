Thuiszorg Zuidwest Friesland: Zorg thuis zoals cliënten dat gewend zijn

Sneek- De zorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland is tot nu toe steeds doorgegaan zoals onze cliënten van ons gewend zijn. De wijkverpleegkundigen en hun teams verlenen de zorg zoals zij dat onder normale omstandigheden ook doen. Thuiszorg Zuidwest Friesland volgt bij de zorgverlening de landelijke richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Dit betekent dat als er geen gezondheidsklachten zijn als koorts, hoesten, niezen en benauwd zijn, cliënten zonder beschermingsmiddelen worden verzorgd.

Medewerkers worden getest bij gezondheidsklachten

De medewerkers van de thuiszorgteams zijn vrij van symptomen van het coronavirus. Zodra ze gezondheidsklachten ervaren, blijven medewerkers thuis en worden zij getest. Hierdoor is een iets hoger ziekteverzuim waargenomen. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de zorgverlening.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er is veel discussie over persoonlijke beschermingsmiddelen. Binnen onze thuiszorgorganisatie zijn (inmiddels) voldoende middelen beschikbaar. Deze worden in gezet volgens de landelijke richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

Hygiënemaatregelen

De thuiszorgverpleegkundigen werken volgens de geldende hygiënemaatregelen. Aan cliënten wordt gevraagd dit ook te doen. Dat wil zeggen dat voor en na de zorgverlening de handen goed gewassen worden met water en zeep, dat er papieren zakdoekjes worden gebruikt, en dat er gehoest wordt in de elleboog.

Speciale coronaroute

Als een cliënt gezondheidsklachten ervaart die bij het coronavirus horen, wordt deze cliënt getest, worden er beschermingsmaatregelen in acht genomen en wordt de cliënt opgenomen in de coronaroute bij een positieve uitslag. Het coronateam dat speciaal hiervoor is samengesteld, werkt alleen op deze route. De cliënten op deze route worden verpleegd en verzorgd door verpleegkundigen in isolatiekleding. Op deze coronaroute worden ook cliënten verzorgd die herstellende zijn van het coronavirus en uit het ziekenhuis thuis zijn gekomen.