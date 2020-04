Antonius Zorggroep:Dringend medische zorg nodig? Wij zijn er voor u

Sneek/Emmeloord-Nu de coronacrisis voorlopig nog voortduurt, merkt de Antonius Zorggroep op dat er steeds minder mensen op het spreekuur komen.

“We merken dat veel mensen momenteel terughoudend zijn om naar de dokter of zorgbehandelaar in het ziekenhuis te gaan. Ook de huisartsen merken dat er minder patiënten bellen. Dat is niet nodig, integendeel. Heeft u dringend medische zorg nodig? Dan is het Antonius Ziekenhuis er voor u.

Neem contact op bij zorg die niet kan wachten of bij twijfel

We hebben nu ook de zorg voor coronapatiënten. Daarom is en wordt een deel van de zorg uitgesteld of omgezet naar een telefonisch consult als dat medisch verantwoord is. Maar voor zorg die niet kan wachten zijn we gewoon beschikbaar. Het ziekenhuis heeft genoeg capaciteit om ook de nodige ‘niet-corona-‘zorg te verlenen. Dus bel uw huisarts als u een medisch probleem heeft, of het ziekenhuis als u al onder behandeling bent van een specialist. Ook bij twijfel of zorg wel of niet kan wachten, raden wij u aan om te bellen. Bel 112 bij spoed. Uw arts kan u verder adviseren wat te doen.

Maatregelen om het risico te verkleinen

In het ziekenhuis hebben wij verschillende maatregelen getroffen om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen. Zoals gescheiden patiëntenstromen, sluiting van het bedrijfsrestaurant en aangescherpte bezoekregels. De zorg voor coronapatiënten vindt plaats op geïsoleerde afdelingen en kamers en onze medewerkers nemen alle voorzorgsmaatregelen om besmetting of verspreiding te voorkomen. We volgen daarin de richtlijnen van het RIVM.

Bevallen in het ziekenhuis en controles tijdens de zwangerschap

Bevallen in het ziekenhuis kan, ook in deze uitzonderlijke tijd. Er is voldoende plaats in het geboortecentrum, genoeg personeel en het ziekenhuis is 24 uur per dag geopend. Mocht een inleiding of keizersnede nodig zijn, dan is dat ook mogelijk. Indien een zwangere vrouw (mogelijk) met corona besmet is dan zijn er geïsoleerde kamers beschikbaar.

Veel zorg tijdens de zwangerschap kan telefonisch. Controles van moeder en baby moeten echt op de verloskundigenpraktijk of in de polikliniek Verloskunde plaatsvinden. Kom dus gewoon naar deze afspraken. Bel de verloskundige of het ziekenhuis bij klachten tijdens je zwangerschap. Ook bij hoesten, koorts of verkoudheid. Wij luisteren dan goed of het noodzakelijk is te komen en zorgen ervoor dat dit op een veilige manier kan.

Meer weten over zwangerschap en bevallen in het Antonius Ziekenhuis in tijden van corona? Kijk ons filmpje, waarin verpleegkundige Francisca Yntema een rondleiding en uitleg geeft op de aangepaste afdeling Verloskunde: https://www.mijnantonius.nl/verloskunde “