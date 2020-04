De actuele situatie in Fryslân

Sneek- Sinds gisteren zijn er 14 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Voor het eerst is er een persoon op Terschelling positief getest. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken instellingen, contactonderzoek uit. Hoewel het testbeleid en meer beschikbare testmiddelen per 6 april toelaten dat er meer mensen kunnen worden getest, wordt niet iedereen met klachten getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen. Sinds gisteren zijn er 2 nieuwe overlijdensgevallen ten gevolge van COVID-19 bij GGD Fryslân gemeld. In totaal zijn in de provincie Fryslân tot op heden 21 mensen overleden, van wie bij GGD Fryslân bekend is dat zij het virus onder de leden hadden. In totaal liggen er op dit moment 97 mensen in Friese ziekenhuizen. Zij liggen niet allemaal op de intensive care.