Epke vlogt voor De Friesland

Sneek-Meervoudig wereldkampioen aan de rekstok Epke Zonderland vlogt voor De Friesland. In zelfgemaakte filmpjes brengt de ambassadeur van De Friesland een positieve boodschap in een lastige tijd. En hij laat zien hoe hij in beweging blijft, door bijvoorbeeld aan een boom in zijn tuin te slingeren.

Nu de Olympische Spelen zijn uitgesteld naar volgend jaar blijft Epke Zonderland, ambassadeur van De Friesland, net als iedereen ook zoveel mogelijk thuis. In zijn vlogs laat hij zien hoe op je op een positieve en inventieve wijze vitaal kunt blijven. Zo klust en sport hij thuis. Ook speelt hij gitaar en draait hij muziek om zich goed te blijven voelen.

Thuis vitaal blijven

In de vlogs nodigt hij de komende weken kijkers uit ideeën uit te wisselen over de wijze waarop mensen thuis vitaal blijven. Zo draagt hij op zijn manier een steentje bij en verbindt hij mensen aan elkaar.

Epke reageert in zijn eigen social media op de manier zoals hij dat normaal gesproken ook doet. De Friesland doet het op haar manier. Via bijvoorbeeld haar community doejemee.nl. Daar kan iedereen elkaar tips geven en van anderen adviezen krijgen over een vitaal leven thuis.

Foto De Friesland