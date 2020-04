‘Dienstverlening op peil houden, met bescherming en creativiteit’

Sneek-Tijdens deze coronacrisis doen Certe en HAL Friesland er alles aan om acute en noodzakelijke medische diagnostiek zo lang mogelijk te kunnen bieden. Ook met de soms beperkte middelen die we tot onze beschikking hebben. Dan komt het erop aan om creatief te zijn. Voor extra bescherming hebben Certe en HAL Friesland bijvoorbeeld speciale schermen ontwikkeld.

Locaties open voor mensen zonder klachten

Er is nog een beperkt aantal locaties open voor bloedafname. Deze locaties zijn alleen open voor mensen zonder corona-achtige verschijnselen. Er vindt een zogenaamde triage aan de deur plaats. Mensen met klachten zoals koorts en hoesten mogen niet naar binnen en worden terugverwezen naar de aanvragend arts. Actuele informatie over locaties en openingstijden staat op Certe.nl of op Hal.frl.

Bloedafname aan huis

Heeft iemand wel klachten die te maken kunnen hebben met het Corona-virus, of behoort iemand tot een kwetsbare doelgroep? Dan regelen Certe en HAL Friesland, zo lang hun capaciteit het toestaat, bloedafname aan huis. Dit in lijn met het advies van de overheid en het RIVM thuis te blijven met klachten. Deze aanvraag gaat altijd via de behandelend arts (bijvoorbeeld huisarts, verloskundige, specialist). Wanneer medewerkers van Certe en HAL Friesland bij iemand thuiskomen, werken zij met beschermingsmiddelen, zoals het RIVM dat voorschrijft.

Samen staan we sterk

Met alle maatregelen willen Certe en HAL de veiligheid van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk garanderen. Daarbij rekenen we op begrip en medewerking van alle partijen.