Corona – signaalpunt: Zorgbelang Fryslân wil weten of zorg bereikbaar en toegankelijk genoeg blijft

Sneek-Vanaf dinsdag 31 maart kunnen inwoners van Fryslân bij een speciaal opgestart Corona-signaalpunt hun specifieke ervaringen rondom zorg in deze periode kwijt. Ook als zij juist een mooi voorbeeld hebben van aangepaste zorg en dienstverlening vanwege Corona, kunnen ze dit melden.

Signalen

Het tijdelijke signaalpunt is een initiatief van Zorgbelang Fryslân en heeft als doel in kaart te brengen of de zorg voldoende toegankelijk en van goede kwaliteit blijft.

‘De druk op de zorg neemt door Corona enorm toe en de dienstverlening wordt in aangepaste vorm aangeboden. Dit heeft impact op inwoners die merken dat de route naar zorg anders is. Wachttijden en uitgestelde zorg nemen toe, net als de druk op mantelzorgers, waardoor zorg minder beschikbaar is. We vinden het belangrijk om meldingen te ontvangen als de zorg echt niet voldoende is. We kunnen dan de zorgpartners en overheid goed informeren, zodat de geanonimiseerde signalen een vervolg krijgen, aldus directeur-bestuurder Esther de Vrij.

Niet alleen zorgwekkende signalen en schrijnende verhalen kunnen gedeeld worden, maar ook de positieve ervaringen ten tijde van Corona. ‘Er zijn vast schitterende en creatieve oplossingen om de zorg toch door te laten gaan. Zorgpartners kunnen ook van elkaar en deze voorbeelden leren, we zijn benieuwd naar de ervaringen van burgers. Meld dit bij Zorgbelang Fryslân.’

Van contact naar actie

Wij bundelen alle signalen en voorbeelden en geven deze door aan de betrokken partners, zoals zorgpartijen of aan het landelijk crisisteam van VWS.

Hoe kunt u uw signaal delen?

Door : ● een mail te sturen aan info@zorgbelang-fryslan.nl of