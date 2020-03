Het is lente: Yoga in de arena van het Rasterhoffpark

Sneek- Yogadocent Hariët de Bruin blijft een positief ingesteld mens en plaatste het volgende bericht op haar fb-pagina, wat we graag delen. Prachtige locatie in het Burgemeester Rasterhoffpark van Sneek. De hele arena voor je zelf! De oefeningen van Hariët worden op video vastgelegd door (camera-) manlief Dirk?! Aan de hand van de beelden kunnen de lessen ‘gewoon’ doorgaan.

“Sta jij daar af en toe wel bij stil in deze roerige tijd? De afgelopen dagen knapten de knoppen uit hun beschermende pantser, de vogeltjes zijn druk bezig met hun nestjes en de takken kleuren al heel licht groen.

De natuur gaat gewoon door terwijl wij gedwongen in de ‘afwachtende’ stand staan. Alles in ons wil naar buiten terwijl ons gevraagd wordt om binnen te blijven.

.

Hoe ga jij om met deze periode? Neem jij je ruimte voldoende in, ben je regelmatig buiten voor een frisse neus?

De buitenlucht vergroot onze weerstand en versterkt ons immuunsysteem.

Met buiten yoga beoefenen ervaar je nog meer ruimte, lucht en vrijheid. Als de gelegenheid zich voordoet rol dan je mat uit. Zoek een fijn plekje, in het zonnetje en uit de wind, waar je in je eentje je yogaoefeningen kunt gaan doen.”