Rooth sluit deuren: Voorzorgsmaatregel bedrijfsactiviteiten wegens situatie rondom coronavirus

Sneek-In verband met de dreiging en onrust omtrent het coronavirus heeft Rooth Multiservice besloten haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Rooth Multiservice neemt haar eigen verantwoordelijkheid richting haar medewerkers, naar al haar relaties en in het kader van het maatschappelijk welzijn. Daarom hebben wij besloten onze activiteiten met ingang van maandag 16 maart op te schorten. Het bedrijf wil met deze drastische maatregel bijdragen aan een minder snelle verspreiding van het coronavirus. De maatregel is vandaag gezamenlijk genomen tijdens een spoedoverleg met directie en leidinggevenden.

Op dit moment is bij ons nog niemand besmet met het virus. Deze maatregel is daarom ook bedoeld om eenieder, zowel intern als extern, hiervoor zo goed mogelijk te beschermen

Wel zal zij in overleg met alle medewerkers kijken naar de mogelijkheden om te kunnen ondersteunen in de zorg sector. Een aantal (zorg)relaties heeft namelijk al te kennen gegeven nog wel een beroep te willen blijven doen op de schoonmaakdienstverlening en zo is ook gevraagd om stand-bij te staan bij grote zorginstanties in het geval dat zorgpersoneel uitvalt.

Met de genomen maatregelen door de overheid afgelopen donderdag en het sluiten van alle scholen, is Rooth van mening om het maatschappelijk welzijn voorop te stellen. Nu de scholen sluiten zullen medewerkers in de knel komen m.b.t. de opvang van haar kinderen en kunnen ze niet verschijnen op het werk. Veel van de werkzaamheden zijn niet noodzakelijk, dus waarom zou men nog bijdragen aan de verspreiding van?

Nederland heeft strenge maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. En je ziet het in meer landen: allemaal treffen ze maatregelen om de uitbraak (voor zover dat kan) te beheersen.

En daar zit een gedachte achter: flatten the curve.

Het is zaak dat we de toename van het aantal besmettingen beperken, zodat ons zorgsysteem niet overbelast raakt zoals in Italië al het geval is. Ook in Nederland is een maximale zorgcapaciteit en als we met z’n allen zorgen dat we deze grens niet overschrijden kunnen ziekenhuizen blijven functioneren. Boven die lijn verliest het zorgsysteem het namelijk van de epidemie: te veel mensen worden dan ziek.

“Alleen noodzakelijke dienstverlening is in overleg bespreekbaar. Daarvoor, en voor andere vragen, zijn we uiteraard gewoon bereikbaar”, aldus Sibold Jellema.