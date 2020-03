Sneek- In Fryslân is één nieuw geval van besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat heeft de GGD net bekend gemaakt. Het gaat om een inwoner van gemeente De Fryske Marren: een man van in de 40. Hij zit in thuisisolatie met zijn partner. Die zal niet getest worden.

De GGD Fryslân is bezig met het uitvoeren van contactonderzoek. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in onze provincie komt daarmee op elf personen.