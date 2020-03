Coronavirus: cursussen en lessen in Kunstencentrum Atrium voorlopig afgelast

Sneek- Lessen en cursussen die plaatsvinden in Kunstencentrum Atrium worden voorlopig afgelast. In navolging van het besluit van het kabinet om de basisscholen te sluiten, heeft de organisatie van Cultuur Kwartier Sneek besloten om het cursusaanbod in het kunstencentrum tot nader order op te schorten. Dit geldt ook voor alle buitenlocaties in Súdwest-Fryslân waar het kunstencentrum actief is. Het servicepunt van Cultuur Kwartier Sneek dat in Kunstencentrum Atrium gevestigd is, blijft voorlopig open. De organisatie beraadt zich of en hoe de geannuleerde lessen op een later tijdstip kunnen worden ingehaald.

Eerder deze week werden de voorstellingen en evenementen van Theater Sneek en Poppodium Bolwerk geannuleerd. Bezoekers, leerlingen en cursisten worden geadviseerd de websites in de gatente houden voor ontwikkelingen en informatie.

Foto Henk van der Veer