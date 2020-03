Sneek-Er zijn geen nieuwe gevallen van coronapatiënten in Friesland. Dat heeft de GGD Fryslân vanmorgen bekend gemaakt. In totaal ligt het aantal Friezen dat het coronavirus heeft nog altijd op negen. Twee van die negen gevallen werden vrijdag bekend: een vrouw uit Drachten en een medewerker van het Tjongerschans ziekenhuis uit Joure. De eerste coronagevallen in Friesland werden afgelopen dinsdag vastgesteld. Het betrof een echtpaar uit Gorredijk.