Antnonius Ziekenhuis Sneek: Extra maatregelen om verspreiding coronavirus te verkleinen

Sneek- De Antonius Zorggroep heeft gisteravond de volgende Update op haar site geplaatst, die we hier delen: “De Antonius Zorggroep doet er alles aan om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen. Dit geldt voor het Antonius Ziekenhuis, voor de zorg van Thuiszorg Zuidwest Friesland en daarbuiten. Wij doen hiervoor een dringend beroep op onze medewerkers, patiënten en cliënten, bezoekers, verwijzers, zorgpartners en leveranciers om onze maatregelen op te volgen en te respecteren. Zo kunnen we zorg blijven leveren.

1 bezoeker per patiënt in het ziekenhuis

Per dag mag een patiënt maximaal één dezelfde bezoeker (zonder verkoudheidsklachten of koorts) ontvangen. Wij begrijpen dat er situaties zijn waarin een uitzondering gemaakt moet worden. Dat kan alleen na overleg met de behandelend medisch specialist.

Dit geldt ook voor de poliklinieken. Dus één bezoeker mag mee met de patiënt naar een afspraak op de polikliniek.

Bijvoorbeeld Piet komt de patiënt op maandag bezoeken en komt ’s middags en ’s avonds. Annie komt op dinsdag, maar mag de patiënt niet op maandag bezoeken. Voorwaarde is dat deze bezoekers geen koorts of verkoudheidsklachten hebben.

Afspraak bij een polikliniek in het Antonius Ziekenhuis?

Vanwege het coronavirus gaan niet alle afspraken door zoals u gewend bent. We bekijken nu per afspraak wat we kunnen doen:

uw afspraak omzetten naar een telefonische afspraak

uw afspraak verplaatsen naar een ander moment

We bellen daarom alle patiënten die binnenkort een afspraak hebben als er iets aan die afspraak verandert.

LET OP: het Antonius Ziekenhuis belt altijd met een anoniem nummer.

Mocht u niet gebeld worden, dan kunt u er vanuit gaan dat uw afspraak gewoon doorgaat.

Heeft u echter klachten die bij corona kunnen passen (koorts/koortsig gevoel, hoesten en/of kortademigheid), kom dan NIET naar het ziekenhuis. Bel uw huisarts voor advies.

Uw bezoek aan het ziekenhuis (patiënt en bezoeker)

Heeft u verkoudheidsklachten (zoals hoesten, loopneus, (veel) niezen, keelpijn, kortademigheid), koorts of een koortsig gevoel?

Kom dan NIET naar het ziekenhuis voor een afspraak en/of bezoek.

Vragen over het coronavirus?

Op de website van de GGD Fryslân en de website van het RIVM vindt u meer informatie over coronavirus, waaronder veelgestelde vragen en de geldende richtlijnen. Heeft u zelf klachten? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts en ga niet zelf naar het spreekuur.

Wij danken u voor uw begrip.

