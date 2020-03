Zeven scholen voor speciaal onderwijs in Fryslân dicht: Ook Piet Bakkerschool in Sneek

Sneek- Zeven scholen voor speciaal onderwijs in Fryslân, van de koepel SO Fryslân, gaan vanaf maandag dicht. Dat schrijft de organisatie van de scholen in een brief aan ouders en leerlingen. Ook de Piet Bakkerschool (SO en VSO) in Sneek sluit haar deuren.

Meer en meer onderwijzers met ziekteklachten blijven thuis, om het risico voor de leerlingen zo klein mogelijk te houden. Dat betekent dat de groep leerkrachten die nu nog kan lesgeven, steeds kleiner wordt. Ook houden meer en meer ouders hun kinderen thuis, omdat het om leerlingen gaat met een kwetsbare gezondheid.

Tot eind maart

Om te voorkomen dat ouders zelf een beslissing moeten nemen, neemt de koepel nu zelf dat besluit. De sluiting geldt voorlopig tot eind maart.