Súdwester Sneek gaat week dicht: Directeur is het oneens met beleid regering

Sneek- De Súdwester, Christelijke school voor speciaal onderwijs in Sneek, gaat vanwege het coronavirus een week dicht. “Er zijn inmiddels 7 besmettingen in de regio Zuidwest-Friesland. En elke dag komen er in hoog tempo besmettingen bij. De Súdwester is een echte streekschool. We zitten als een spin in het web”, schrijft Freek Prins, directeur bestuurder van St. SBO De Súdwester in een brief aan de ouders.

“Het standpunt van de regering, het RIVM en de Minister van Volksgezondheid dat scholen gewoon open kunnen blijven, deel ik niet. Bedrijven en ambtenaren worden verzocht thuis te blijven. Bijeenkomsten groter dan 100 deelnemers gaan niet door. Maar scholen waar virussen en bacteriën volop worden gedeeld kunnen wel openblijven. Bij ons op school zitten 430 leerlingen en 90 personeelsleden in één compact gebouw. De besmettingen kunnen ook via onze school zich snel verspreiden. Die verantwoordelijkheid willen wij niet op onze schouders hebben. Daarom is de school gesloten vanaf maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart”, aldus Prins in de bewuste brief.

Eind volgende week wordt bekeken hoe de situatie er dan voor staat en verder wenst de directeur de ouders bij het zoeken na de opvang van hun kinderen.