Sneek- Zojuist is door de GGD bekend gemaakt dat een man ( ‘een vijftiger’) uit Sneek besmet is met het coronavirus. In totaal zijn er nu zes vastgestelde coronagevallen in Friesland. Ook bij een inwoner uit Terkaple werd vanmorgen vastgesteld dat hij besmet is met het virus. Beide gevallen zijn te herleiden naar andere besmette coronapatiënten.