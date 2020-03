Kick-Off van ‘Fitste Team’

Sneek- Op woensdag 18 maart van 16:15 – 18:00 uur zal de Kick-Off plaatsvinden van het concept ‘Het Fitste Team van…”. Dit is een innovatief concept om kinderen te stimuleren om gezondere keuzes te maken in sportkantines.

Dit concept is ontwikkeld door de Regionale Voetbal Academie en de eerste pilot zal plaatsvinden bij ONS Sneek. Het concept bestaat uit een kartonnen scorebord, waar per jeugdelftal een plastic buis op is bevestigd (zie afbeelding in de bijlage). Wanneer spelers een gezonder product kiezen, bijvoorbeeld popcorn in plaats van chips, een tosti in plaats van een patatje of een lekker stuk fruit, dan kunnen zij daar een muntje voor verdienen. Dit muntje doen zij in het buisje van hun team, waardoor een live scorebord ontstaat.

Partners van dit concept zijn Plato Research, Team;Fit, Sport Fryslan, Healthy Ageing Network Noord-Nederland en de producten worden geleverd door Poiesz Supermarkten.

Tussen 16:15 – 16:30 uur zal wethouder Gea Wielinga het scorebord onthullen. Daarna zullen de kinderen allerlei sport- en spelactiviteiten doen om kennis te maken met dit concept.