Corona-paniek is niet verstandig

Sneek- Net als andere media bericht ook GrootSneek over het coronavirus, maar de dreiging van het virus en de hype eromheen lijken erger dan de ziekte zelf.

Enige relativering is dan ook wel op z’n plaats. “Als de Chinezen niet hadden ontdekt dat het gaat om een nieuw virus, zou een soort zware verkoudheid de wereld zijn overgetrokken en was ons alle heisa bespaard gebleven. Bij een zware griep vallen ook duizenden doden. Dat is echt niet mis, maar sommige dingen zijn gewoon zoals ze zijn”, zegt Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Raboud Universiteit.

Feit is wel dat de griepgolf van 2018 ruim 9000 Nederlanders het leven kostte.