Sneek- In Balk is een man van in de 40 besmet geraakt met het coronavirus. De man ligt op dit moment in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. De man had zich met klachten aan de luchtwegen gemeld bij de eerste hulp. De man ligt geïsoleerd en knapt al weer langzaamaan op. De mensen binnen de huishouding van de man blijven voorlopig ook thuis uit voorzorg. GGD Fryslân is ook bezig met een contactonderzoek.