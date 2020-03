Inwoner van Drachten positief getest op het coronavirus

Drachten-In Drachten is het nieuwe coronavirus vastgesteld bij een 78-jarige man, die samen met zijn vrouw in Brabant op familiebezoek was geweest. Na terugkomst in Fryslân kreeg de man ziekteverschijnselen. Na overleg met zijn huisarts is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Tijdens deze opname is de patiënt getest op het influenza- en het coronavirus. Uit deze testen is gebleken dat de patiënt COVID-19 heeft. Op dinsdag 10 maart is de patiënt, die aan de beterende hand was, naar huis gestuurd. Daar verblijft hij nu in thuisisolatie.

Contactonderzoek opgestart

GGD Fryslân monitort de patiënt en zijn vrouw en is begonnen aan het contactonderzoek. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kun je doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn dezelfde maatregelen als die voor de griep en verkoudheid:

was regelmatig je handen met water en zeep

hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

gebruik papieren zakdoekjes

schud geen handen

Als je klachten hebt

Heb je koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En ben je de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een positief geteste patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij. Op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/) kunt u filmpjes en animaties vinden over het nieuwe coronavirus en de rol van de GGD.

Voor algemene vragen over het coronavirus is een landelijk publieksnummer geopend: 0800-1351.

Voor vragen over de eigen gezondheid: neem contact op met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 222 (op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur).