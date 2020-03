Burgemeester SWF over het coranavirus:’Draaiboeken liggen klaar, we zijn goed voorbereid’

Sneek- In Gorredijk zijn vandaag de eerste Friezen met het coronavirus ontdekt. Vanmiddag werd bekend dat de eredivisiewedstrijd Willem II tegen SC Heerenveen van a.s. zaterdag niet doorgaat vanwege het virus. Treft de gemeente Súdwest-Fryslân al maatregelen in verband met ‘corona’? We vroegen het burgemeester Jannewietske de Vries.

“We zijn hartstikke goed voorbereid op het coronavirus en dat doen we Friesland-breed. Ik heb voortdurend contact met de collega burgemeesters over hoe we het probleem aanpakken. Dat doen we met de GGD, waar we ook elke dag mee overleggen. Verder hebben we de draaiboeken klaarliggen voor het geval dat. Het belangrijkste uit die draaiboeken is dat we van dag tot dag de ontwikkelingen van het virus volgen. Hoe het met de eventueel besmette mensen gaat en dat we nog achterhalen kunnen waar ze zijn geweest en het virus opgelopen hebben. Zolang je der herkomst van de bron achterhalen kunt dan ben je het virus aan het vertragen, aan het indammen.”

“Op een moment dat je de link niet meer kunt traceren waar het virus vandaan komt, dan wordt het ingewikkelder en verspreidt het virus zich sneller. We zitten nog steeds in het scenario van indammen. Maar we hebben uiteraard wel nagedacht over het volgende stadium, maar daar lopen we niet op vooruit, we kijken echt van dag tot dag en nemen daar passende maatregelen op. Daar doen we verder ook geen mededelingen over. Dat is nu elkaar geen hand geven, goed handen wassen en ga zo maar door.

“Ons eigen personeel vanmorgen ook weer opnieuw geïnstrueerd die voorzorgsmaatregelen te treffen. Op dit moment zijn er nog geen mensen binnen onze organisatie die vanwege het coronavirus bijvoorbeeld thuiswerken. Het is nog rustig omdat we nog geen besmetting in de gemeente hebben.”

Foto Henk van der Veer

[adrotategroup =”6″]