Sneek- Terwijl het aantal Coronabesmettingen in Nederland tot 24 personen is opgelopen, zijn er gelukkig nog geen besmettingen in (Groot) Sneek geconstateerd. De vraag naar mondkapjes is blijkbaar wel groot, want bij Apotheek Sasburg aan de Ype Staakstraat in Sneek hangt een biljet op de deur met de mededeling ‘Wij hebben geen mondkapjes’.

Duidelijk dus!

Foto Henk van der Veer