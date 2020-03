Fransiska Horjus geeft lezing ‘Goed slapen kun je leren!’ in Bibliotheek Sneek

Sneek- Donderdag 12 maart om 19.30 uur vertelt Fransiska Horjus in de bibliotheek in Sneek over slaap en slaapproblemen, en hoe je deze kunt verbeteren.

Slaapproblemen komen veel voor. Ongeveer één op de drie volwassenen heeft er wel eens last van. Moeite met inslapen, doorslapen, te vroeg wakker worden of een combinatie hiervan. Kinderen vormen de grootste groep slapelozen, 30% van de peuters en 25% van de basisschoolkinderen heeft slaapproblemen.

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op je dag. Wanneer je slecht slaapt of slaap tekort komt heb je hier last van in je dagelijkse functioneren, zowel lichamelijk als geestelijk. Slaapoefentherapie kan helpen om van slaapproblemen af te komen. Fransiska Horjus is (kinder-) oefentherapeut Cesar en (kinder-) slaapoefentherapeut. In haar praktijk in Sneek helpt zij volwassenen en kinderen met fysieke of motorische klachten door middel van houdings- en bewegingstherapie. Daarnaast past zij slaapoefentherapie toe bij slaapproblemen.

Kaartjes voor deze avond kosten € 3,50 voor leden en € 5,- voor niet-leden en zijn verkrijgbaar aan de balie in de bibliotheek of online via www.bmf.nl/slapen-sneek