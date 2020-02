Wijs met je spijs in De Walrus

Sneek- Kipnuggets met patat zijn lekker, maar niet gezond of voedzaam. Toch staat dit gerecht vaak als één van de mogelijke kindergerechten op de menukaart van restaurants. Dat moet anders, vinden de deelnemers van de community Wijs met je Spijs, een initiatief van De Friesland.

In de community is ouders gevraagd gezonde recepten voor kindergerechten te bedenken en in te dienen: Gezond voor de kleine mond. Er kwamen 26 recepten binnen. Een deskundige jury koos de beste drie uit.

Een testpanel van vijf kinderen in de leeftijd van 4, 6, 8, 10 en 12 jaar gaat zondag in Sneek de gerechten proeven en kiezen welke de lekkerste is.

Het allerlekkerste gerecht komt een maand lang op het kindermenu van restaurant De Walrus in Sneek te staan.

datum en tijd: zondag 1 maart van 16.00 uur tot 17.00 uur

locatie: Restaurant De Walrus

Leeuwenburg 11

8901 CG Sneek