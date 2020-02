11 vragen over het coronavirus

Sneek- Kan ik nog op vakantie? Wanneer weet ik of ik het coronavirus heb? Er komen steeds meer vragen over het coronavirus. Joke Schoonbergen, specialist infectiepreventie van het Tjongerschans in Heerenveen beantwoordt ze.

Hoe ernstig is dit coronavirus?

Er is nog heel weinig bekend over hoe besmettelijk het is. We zien wel dat veel mensen de ziekte krijgen. Maar er is nog veel onduidelijk over dit virus, dus kunnen we er weinig over zeggen.

Is het erger dan een gewone griep?

Vind ik moeilijk om over te oordelen, omdat er nog zoveel onbekend is. Aan griep kunnen mensen ook overlijden. Ik wil niet zeggen dat her erger is, maar ik wil ook niet zeggen dat het minder ernstig is dan het griepvirus.

Wat zijn de symptomen?

Mensen die koorts boven de 38 graden hebben, hoesten en die in de regio geweest zijn waar corona voorkomt. Die vallen onder de casusdefinitie.

Stel, ik heb die symptomen, moet ik dan naar de huisarts?

Het is belangrijk om zelf niet naar de huisarts te gaan. Als je denkt dat je corona hebt is het het beste om eerst thuis te blijven en telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Maar voor alleen hoesten hoef je niet direct contact op te nemen.

Wie lopen het meeste risico?

In alle leeftijdscategorieën lopen mensen het op. Maar oudere mensen met onderliggend lijden ondervinden meer klachten van het coronavirus.

Moet ik mondkapjes en desinfectiemiddel kopen?

Nee hoor, dat is niet nodig. Goed handen wassen met water en zeep is ook goed. Mondkapjes dragen in het openbaar is niet nodig. Goed hoesten in de elleboog en papierenzakdoekjes is wat wij, de GGD en alle andere ziekenhuizen adviseren. Dus niet de rode zakdoek in je zak houden, elke keer een nieuw zakdoekje.

Moet ik uit de buurt van anderen blijven, binnen blijven of de kinderen thuis houden van de opvang?

Nee, dat is voor nu niet nodig.

Kan ik op vakantie?

Tuurlijk, maar houd het reisadvies van het RIVM in de gaten.

Hoe kom ik van het virus af?

De tijd, je moet er zelf weer bovenop komen. Als er sprake is van een longontsteking wordt die behandeld, maar voor het virus zelf is er nog niet een behandeling.

Kan je doodgaan aan het virus?

Ja, dat kan. Maar het zijn over het algemeen mensen al met onderliggend lijden.

Foto: Wikipedia

Bron: https://www.omropfryslan.nl/