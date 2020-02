ADVERTORIAL-Daag jij je hersenen uit?

Je gaat sporten en/of let op je voeding om je lichaam gezond te houden. Maar heb je je wel eens afgevraagd of je hersenen in optimale conditie zijn. Of gaan we hier als vanzelfsprekend vanuit? Door eens iets anders te doen dan anders (bijvoorbeeld fitness voor de hersenen), zorg je dat je hersenen flexibel blijven en nieuwe verbindingen aanmaken. Ook worden de verbindingen die er al zijn sterker. Uit onderzoek blijkt dat sterkere verbindingen weerbaarder zijn voor de klachten die bij dementie horen.

Wat kun je dan gaan doen om je hersenen uit te dagen. Heel veel sudoku’s of kruiswoordpuzzels maken kan, maar hierbij daag je niet je hele brein uit. Een muziekinstrument bespelen of begin aan een studie zijn betere methodes. Het beste is om je hersenen echt aan het werk te zetten, het liefst steeds op een andere manier. Een methode waar je dit mee kan doen is de Ronnie Gardiner Methode.

Ronnie Gardiner Methode.

RGM is een gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt ingezet om beweging, spraak en cognitie (concentratie, geheugen, coördinatie) te stimuleren. Deelnemers doen op het ritme van muziek, zittend of staand, oefeningen aan de hand van geprojecteerde symbolen. Omdat er tijdens het oefenen verschillende zintuigen (spraak, gehoor, zicht, gevoel) tegelijk worden geactiveerd, worden veel verschillende hersengebieden aan het werk gezet. Dit kan zorgen voor een betere verbinding tussen de beide hersenhelften en tussen de betrokken hersengebieden onderling, waardoor de conditie van de hersenen verbetert en er verbetering van veel hersenfuncties kan optreden.

RGM is goed voor iedereen die zijn/haar hersenen wil activeren om gezonder ouder te worden. Maar ook voor mensen met een neurologische aandoening zoals MS, Parkinson(isme), CVA, niet aangeboren hersenletsel. Mensen met depressieve/burn-out klachten, herstel na ziekenhuis opname of chemotherapie. En ook dyslexie/dyscalculie zijn redenen om RGM te doen.

Wil je deze uitdaging voor je hersenen wel eens vrijblijvend proberen? Kom dan naar één van de gratis proeflessen.

Dinsdag 18 februari 10.30 – 11.30 uur Multifunctioneel Centrum Makkum (Kleine Theaterzaal)

Woensdag 19 februari 10.30 – 11.30 uur Westereems 4a 8602 CR Sneek

Aanmelden of verdere informatie aanvragen.

Fransiska Horjus (Tel.: 06-54241519)

www.oefentherapiehorjus.nl