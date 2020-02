Bijzonder boek: Ik, mijn hond en MS-De weg naar huis

Cornwerd- Sandy Krijnen (1972) woont met haar man en hond in het prachtige Cornwerd. Friesland heeft sinds drie jaar haar hart veroverd. De kinderen wonen niet meer thuis, maar zijn altijd dichtbij. Vanuit het keukenraam kan ze in de verte de paarden zien lopen die sinds korte tijd weer in haar leven terug zijn. Sandy is afgekeurd voor het werken in het onderwijs. Sinds 2009 heeft zij de diagnose MS. Na een hevige strijd is er nu rust en ruimte in haar leven. De ziekte zal niet genezen, maar door haar leefstijl aan te passen is zij, tegen alle prognoses in, in staat geweest om te herstellen van diverse klachten.

In dit boek beschrijft zij haar verhaal. In het eerste deel vertelt Sandy over de klachten die zij door de jaren heen heeft ondervonden. Zij beschrijft haar zoektocht vanaf de pubertijd tot de diagnose en de strijd die daarna plaatsvond. De puzzel die gelegd wordt door de jaren heen en die uitmondt in de diagnose MS. Het tweede deel beschrijft het Leefstijlhuis. Jouw lichaam is jouw huis. Daar mag je in wonen. Onderhoud en schoonhouden van jouw huis is van groot belang. Het Leefstijlhuis geeft handvatten voor het onderhouden en schoonmaken van het lichaam en de geest. Dit alles in het kader van ziekte, gezondheid en herstel. Het Leefstijlhuis is niet alleen geschikt voor mensen met MS. Het is gebouwd voor zieke maar ook voor gezonde mensen. Iedereen kan erin wonen.

Dit boek aandachtig lezen is een must, in laten werken op het bewustzijn is aan te raden en de keus is aan jou of je het leest met een groeimindset of een statische mindset. Sandy is ervan overtuigd dat als er wordt gekeken naar mogelijkheden en gedacht wordt in kansen, er een wereld voor je opengaat en jouw huis niet zal instorten.

Is dit een kwestie van willen of kunnen? Of gaat het nog een stap verder; willen kunnen?

Meer info: www.onbeperkteelfstedentocht.nl