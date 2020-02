Ruim 650 kilometer trappen tegen slokdarmkanker

Sneek-Almar verloor zijn moeder aan slokdarmkanker op 2 december 2015. Hij weet als geen ander hoe belangrijk onderzoek naar de vroege opsporing van deze vreselijke ziekte is. Daarom komt hij in actie en gaat hij op 18 april van Sneek naar Berlijn fietsen om geld in te zamelen voor het goede doel. Almar: ‘Jaarlijks krijgen er 2550 mensen de diagnose slokdarmkanker, dit aantal moet worden teruggedrongen. Ik ga een flinke fiets-uitdaging aan en hoop op 25 april aan te komen in Berlijn.’

Almars verhaal

Op 2 december 2015 verloor Almar zijn moeder aan de gevolgen van slokdarmkanker. Almar: Toen mijn moeder in februari 2015 voor controle naar het ziekenhuis ging, werden er toevalligerwijs ook onrustige cellen gevonden in haar slokdarm. Mijn moeder belde me op, ik wist meteen dat het niet goed was. Dan denk je, en nu?’’ Almars moeder kon in april 2015 naar het UMC Groningen voor verder onderzoek. Het hele gezin ging mee, samen wachtten zij de uitslag af. Meteen werd duidelijk dat de kanker niet meer genezen kon worden. Ze besloot levensverlengende chemo te ondergaan, om zo toch nog lang als mogelijk te verlengen. Door deze chemo nam de kwaliteit van leven enorm af. Almar: ‘De chemo had zo veel impact dat mijn moeder eigenlijk niets meer kon. Voorheen hield ze van lekker tuinieren en leuke dingen doen, dit alles was over. Tussen het moment van de diagnose tot haar overlijden zat maar negen maanden. Het ging allemaal zo snel.’ Vanaf oktober lag Almars moeder regelmatig in het ziekenhuis waar al duidelijk was dat het snel achteruit ging. ‘Ik zou 2 december de hele dag naar haar toe gaan en ‘s avonds bij haar slapen. Echter kreeg ik ‘s ochtends een telefoontje van mijn vader dat het helemaal mis was. Gelukkig konden we nog op tijd in het ziekenhuis zijn met de gehele familie om afscheid te nemen. Ik en mijn broer zaten naast elkaar. Onze moeder hield onze arm vast, vlak daarna overleed ze.’

Voor de Maag Lever Darm Stichting

Na een periode van rouw en het gevoel van machteloosheid besloot Almar een plan te maken. Hierbij heeft hij twee belangrijke doelen: geld inzamelen voor preventief onderzoek naar slokdarmkanker én jongeren op een leuke manier stimuleren om meer te gaan bewegen. Hoe hij dat gaat doen? Almar: ‘Ik ben een inzamelingsactie gestart waarbij ik geld ga inzamelen voor de Maag Lever Darm Stichting en onze voetbalclub, SWZ Boso Sneek.’ Waarom mensen moeten doneren? ‘Het voorkomen of er op tijd bij zijn is zó belangrijk, samen kunnen we de levensverwachting en kwaliteit van leven bij slokdarmkanker verbeteren.’

De actie

‘Het allerbelangrijkste is dat als je met een actie als dit bezig bent, de mensen om je heen ook een stukje bewustwording krijgen, waaronder mijn kinderen. Mijn zoon zijn meteen: ‘Papa ik ga ook een actie starten zodat ik geld inzamel dat ik aan jou kan doneren!’ Ook andere familieleden en vrienden komen in actie. Zo fietsen mijn zoon, broer, nichtje, ooms en collega’s een stuk mee. Mijn vader en een vriend van de voetbalclub rijden het hele stuk met de camper mee. Vorig jaar hadden wij een jaar een uitwisselingsstudent bij ons in huis, zij woont in Berlijn, daarom is dit mijn eindbestemming. Zo kan ik haar weer zien, een mooie motivatie. Ik ben nog lang niet klaar en ben benieuwd wat er allemaal komen gaat. Ik hoop dat ik hiermee mijn steentje bij kan dragen aan de genezing van anderen, ondanks ik mijn moeder er helaas niet meer mee terug krijg.’

Almar helpen? Ga dan naar onderstaande site

https://www.doneeractie.nl/fietsen-voor-de-jeugd-en-tegen-mld-kanker/-38401