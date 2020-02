Voorlichting over valpreventie in Antonius Ziekenhuis

Sneek – In Nederland belandt er elke vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp als gevolg van een val. Niet zelden veroorzaakt zo’n ongeval (ernstig) letsel, waardoor ouderen hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. De Antonius Zorggroep wil ouderen beschermen door hier voorlichting over te geven.

Zaterdag 15 februari organiseert de Antonius Zorggroep, in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân, daarom een gezondheidsmarkt in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Deze gezondheidsmarkt staat volledig in het teken van valpreventie bij ouderen. “Het is belangrijk dat we aandacht besteden aan dit thema”, zegt Sandra Galema. Ze is werkzaam als wijkverpleegkundige bij Thuiszorg Zuidwest Friesland (onderdeel van de Antonius Zorggroep) en betrokken bij de organisatie van de gezondheidsmarkt. “Ouderen lopen een verhoogd risico om te vallen. Daarbij komt dat het aantal valongelukken door de toenemende vergrijzing alsmaar groter wordt. Echter, met een bewuste leefstijl en inzicht in valpreventie kun je valrisico’s vroegtijdig herkennen en daarmee veel narigheid voorkomen.”

Meeste ongelukken gebeuren thuis

Als thuiszorgverpleegkundige heeft Sandra regelmatig te maken met valincidenten. “Mijn collega’s en ik besteden dan ook veel aandacht aan valpreventie in de vertrouwde omgeving, want de meeste ongelukken gebeuren ‘gewoon’ in en om huis. Zo geven we cliënten praktische adviezen om de woonsituatie veiliger te maken en stimuleren we ouderen om alert te zijn op gewoontes. Veel ongelukken komen voort uit onstabiliteit – zoals te snel opstaan uit een stoel – of een onverhoedse beweging. Vallen kan ook lichamelijke oorzaken hebben, zoals bloedarmoede, artrose, zichtproblemen of duizeligheid.”

Vallen voorkomen

Een van Sandra’s cliënten is mevrouw Meijer (86). Een jaar geleden werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis wegens een niervergiftiging. Na een intensief revalidatietraject woont ze – met hulp van de thuiszorg – weer thuis, in een seniorenwoning in Joure. “Sinds mijn thuiskomst, ben ik al een paar keer gevallen”, vertelt mevrouw Meijer. “Gelukkig heb ik er niks aan overgehouden, maar het heeft me wel angstig gemaakt. Ik weet dat het niet goed is om me alleen maar rond te wentelen in bange gedachten, daarom heb ik veel leuke bezigheden. Drie dagen per week ga ik naar de dagbesteding en ik doe aan fitness. Door te bewegen, blijven mijn spieren soepel en is de valkans minder groot. Daarbij krijg ik ondersteuning van de fysiotherapeut. Van de thuiszorgdames krijg ik praktische tips om vallen te voorkomen en ze ondersteunen me bij het opstaan, wassen en aankleden. Ik gebruik een rollator om te lopen en om mijn pols draag ik een persoonsalarm. Mocht ik tóch vallen, dan is de thuiszorg snel ter plekke. Dat geeft me een veilig gevoel. Ik kan mijn angst nu meer opzijzetten en genieten van leuke dingen.”

Hanna van Wier, fysiotherapeut in het Antonius Ziekenhuis:

“Vallen is helaas een veelvoorkomend probleem bij oudere mensen. De één moet na een val worden opgenomen in een zorgcentrum of ziekenhuis, bij de ander ontstaat de angst om opnieuw te vallen, met minder beweging en verlies van mobiliteit tot gevolg. Juist dát moeten we zien te voorkomen. Als je door ziekte of letsel lang op bed ligt – of vanwege valangst veel stilzit – verlies je veel spiermassa, zo’n anderhalve kilo per week. Het is dus erg belangrijk om actief te blijven. Als fysiotherapeut help ik ouderen van verschillende afdelingen om weer vertrouwen te krijgen bij dagelijkse bezigheden, zodat ze na een opname weer veilig naar huis kunnen. In de thuissituatie is het belangrijk om gevarieerd te eten voor een sterk en soepel gestel. Neem de tijd om te bewegen en blijf lekker bezig. Veel fysiotherapiepraktijken in Sneek en omgeving bieden een valpreventietraining aan, die gesubsidieerd wordt vanuit de gemeente. Verder adviseer ik mensen goed passende schoenen te dragen, regelmatig een bezoek aan de opticien te brengen en voor een veilige woonomgeving te zorgen, dat wil zeggen: voldoende licht in huis, anti-slipmatjes, handgrepen in de badkamer, etc. De kans dat je (opnieuw) valt, wordt door deze maatregelen veel kleiner.”

Gezondheidsmarkt

Op zaterdag 15 februari laten diverse zorg- en welzijnsorganisaties zien wat zij te bieden hebben op het gebied van valpreventie, gezondheid en beweging voor ouderen. De gezondheidsmarkt vindt plaats in de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis in Sneek en is gratis toegankelijk van 10.30 tot 16.00 uur.