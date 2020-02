Beweeg- en gezondheidsmarkt in het Antonius Ziekenhuis

Sneek- In de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis is zaterdag 15 februari een ‘beweeg- en gezondheidsmarkt’, van 10.30 tot 16.00 uur. ‘Gezonder ouder worden’ is het thema dat centraal staat, met informatie over een groot aantal onderwerpen, van (langer) thuis blijven wonen tot het proeven van gezonde hapjes. En van valpreventie tot gezondheidstesten en advies.

In Nederland belandt er elke vijf minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp vanwege een val. Niet zelden veroorzaakt zo’n ongeval lichamelijk letsel, waardoor ouderen hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen.

De Antonius Zorggroep wil ouderen beschermen door voorlichting te geven. Daarom organiseert de Antonius Zorggroep – in samenwerking met de fysiotherapeuten en de Buurtsportcoaches Súdwest-Fryslân – een gezondheidsmarkt in het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Diverse welzijns- en zorgorganisaties laten deze middag zien wat zij te bieden hebben. Tijdens de markt mag van alles worden uitgeprobeerd en vragen worden gesteld. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom om de markt te komen bezoeken; de koffie en thee staat voor u klaar!