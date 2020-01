Sneker Lionsclubs  zamelen telefoons in voor Stichting Opkikker

Sneek- Vrijdag 1 november is Lions Nederland gestart met een landelijke actie ten behoeve van stichting Opkikker. Deze stichting heeft als doel het verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

De aanstichter van deze actie is onze Nederlands Young Ambassador Jesse Mulder. Bij hem is op 31-12-2010 een tumor in zijn buik gevonden. Tijdens de zware behandelingen die volgden is de stichting Opkikker een grote steun geweest voor hem en zijn familie. Sinds het weer beter met hem gaat organiseert hij allerlei fondsenwervende acties voor de stichting Opkikker. Eén van die acties is het verzamelen van oude mobiele telefoons. Jesse heeft al 34.000 telefoons opgehaald! Lions Nederland wil Jesse helpen door er nog 15.000 in te zamelen, en daar is jullie hulp bij nodig!

De beide Sneker Lionsclubs hebben inzameldozen staan in Sneek, IJlst, Hindelopen en Oosthem op de volgende adressen:

1 de Stadsherberg, Lemmerweg 8, Sneek

2 Optisport, Burg. de Hooppark 5, Sneek

3 Tennishal Sneek, Molenkrite 130a, Sneek

4 Recreatiecentrum Sneek, Hendrik Bulthuisweg 30, Sneek

5 Mixl, Martiniplein 11, Sneek

6 Poiesz supermarkt IJlst, Dassenboarch 32, IJlst

7 Mark Ringnalda, Stadsweide 9, Hindelopen

8 Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20, Oosthem

Heb je nog mobiele telefoons thuis liggen die je niet meer gebruikt? Lever ze dan in in deze dozen. Het maakt niet uit als ze kapot zijn, voor ons hebben ze nog steeds waarde. Zaterdag 8 februari is de slotdag voor deze actie. Jesse gaat dan een Friese Elfsteden Kluuntocht doen om de laatste telefoons uit de beroemde 11 Friese steden op te halen. In al deze steden staat een ontvangstcomité, samen met de plaatselijke Lionsclub klaar om Jesse feestelijk te ontvangen. In Sneek wordt Jesse rond 09.30 bij de Waterpoort verwacht, in IJlst om 10.30 bij de Houzaagmolen de Rat en in Hindelopen om 12.30 uur bij het KNRM gebouw

Zou het gelukt zijn om tot de 15.000 telefoons te komen?!

Over de Lions en Leo’s (jeugdprogramma van de Lions voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar)

Wij zijn ’s werelds grootste serviceorganisatie. Met 1,4 miljoen Lions leden in meer dan 200 landen en 175.000 Leo’s leden in 145 landen zetten wij zich wereldwijd in voor het goede doel, hoe groot of klein dat ook is. In Nederland zijn ruim 11.000 Lions georganiseerd in 435 clubs en 250 Leo’s in 19 clubs, met als belangrijkste motto: We Serve. Wij dienen de samenleving, altijd en overal. Voor meer informatie over de Lions of Leo’s, bezoek www.lions.nl of www.leo-club.nl