Preventieve begeleiding om mentaal gezond te blijven

Sneek- Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva! De wachtlijsten voor mentale hulp zijn bij veel instanties erg lang. Daarbij zijn wachttijden van meer dan vier maanden geen uitzondering!

Volgens mij is dit niet nodig! Er zijn veel psychosociale hulpverleners, counselors, coaches die vaak geen wachtlijsten hebben. Ook geven de meeste ziektekosten verzekeraars, wanneer de hulpverlener is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Door vroegtijdig mentale hulp in te schakelen kun je veel leed voorkomen. Het is bekend dat mensen, om diverse redenen, te lang wachten met vragen van mentale begeleiding om diverse redenen.

Juist omdat je niet lekker in je vel zit en je op je tenen loopt, voelt het of je het laatste stukje zekerheid weggeeft wanneer je hulp vraagt en/of een stapje terug doet. Je bent bang om de controle kwijt te raken. Uiteindelijk raak je, door steeds maar door te gaan, de grip op hoe je wilt leven kwijt. Dit totdat het lichtje uiteindelijk toch uit gaat en je vaak lang uit de running bent.

Het is goed om je bewust te zijn dat naast gezond eten en drinken ook het mentale stuk een belangrijk onderdeel is van gezond blijven. Jammer is dat hier nog altijd een belemmering wordt gevoelt.

Een belangrijk onderdeel is om jezelf beter te leren kennen en weten wat je talenten zijn en wanneer jouw grenzen zijn bereikt. Dit geeft mooie en bruikbare inzichten.

Uit ervaring weet ik ook dat het niet eenvoudig is om een stuk controle op te geven en vertrouwen in jezelf te krijgen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Door jezelf beter te kennen en je bewust te worden van je denkpatronen en gedrag leer je dat hetgeen je denkt niet altijd de waarheid hoeft te zijn.

Hoe relaxed is het wanneer je er achter komt dat je gedachten niet altijd te serieus moet nemen. Je kunt uiteindelijk alleen jezelf veranderen. Daarmee ervaren je dat ook je omgeving mee veranderd.

Graag wil ik deze ervaring en kennis delen om je een zetje in de rug te geven.

Zoek je hulp bij dit proces, neem dan contact op met:

Ida Vermeulen (06-42446129), of kijk op www.basikcounseling.nl