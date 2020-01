Nieuwe reeks danslessen voor mensen met Parkinson

Sneek- Op de Sneker leslocatie van Kunstencentrum Atrium start maandag 3 februari een nieuwe reeks danslessen voor mensen met de ziekte van Parkinson. De lessen zijn gezellig en toegankelijk; iedereen kan meedoen. Danservaring is geen vereiste. In totaal zijn er zeventien wekelijkse lessen van een uur. Later instappen dan 3 februari is ook mogelijk. De eerste les is altijd een proefles.

De lessen vinden plaats op maandag in de Noorderkerkzaal. Er zijn twee groepen, van 10.30 tot 11.30 uur en van 12.00 tot 13.00 uur. Van 11.30 tot 12.00 uur kunnen beide groepen gezellig een kopje koffie of thee drinken in het Atrium Café. De laatste les is op maandag 29 juni. Het dragen van danskleding is niet noodzakelijk.

Het doel van de lessen is om op een ontspannen en creatieve manier de levenskwaliteit te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met parkinson langer zelfstandig functioneren als ze meer in beweging zijn. Tevens komt uit wetenschappelijke studies naar voren dat dansen een positieve bijdrage levert aan de balans en loopsnelheid van mensen met parkinson. Ook zijn er aanwijzingen dat het de kans op vallen vermindert.

De innovatieve lessen vormen een alternatief ter aanvulling op het medisch en sociaal domein. Er wordt gewerkt aan onder meer de conditie, spierkracht, flexibiliteit, mobiliteit, coördinatie en evenwicht.

De lessen worden verzorgd door Niels van der Wal, een gekwalificeerde en ervaren docent op het gebied van danslessen voor mensen met parkinson. “Muziek en beweging doet deelnemers even vergeten wat parkinson met hen doet”, aldus Van der Wal. “Vol vertrouwen en zeggingskracht bewegen ze zich tijdens de lessen door de ruimte.”

Van der Wal: “Er is gewoon niks leukers dan dansen. Dat geldt voor iedereen van elke leeftijd en achtergrond. Ik denk dat ik met mijn humor en passie voor dans ook mensen met parkinson plezier in het dansen kan laten ervaren en bij elkaar kan brengen.”

De kosten van deelname bedragen 8 euro per les, inclusief een kopje koffie/thee.

Leslocatie: Kunstencentrum Atrium (Noorderkerkzaal), ingang aan Oud Kerkhof 11 in Sneek.

Foto van dansen met parkinson, met rechts vooraan docent Niels van der Wal