Nieuw röntgenapparaat Antonius Ziekenhuis Sneek waarmee 3D-mammografie mogelijk is

Sneek- Het Antonius Ziekenhuis Sneek gebruikt sinds kort een nieuw röntgenapparaat waarmee 3D-mammografie mogelijk is. Radiologen kunnen door het maken van driedimensionale borstfoto’s meer kwaadaardige tumoren opsporen. Bovendien is minder aanvullend onderzoek nodig. De manier waarop een mammografie wordt gemaakt is met de komst van de nieuwe apparatuur enigszins veranderd. Door het nieuwe apparaat is een mammografie minder onaangenaam voor de patiënt. Met dit apparaat is bovendien de stralingsdosis veel lager, terwijl de onderzoek tijd gelijk blijft. Daarnaast hoeven er door de nieuwe techniek minder aanvullende foto’s gemaakt te worden.

De eerste fase van de renovatie van de afdeling Radiologie in het Antonius Ziekenhuis Sneek is in december afgerond. De nieuwe mammografieapparatuur is geplaatst en de ruimtes van de mammografie – en de echo apparatuur zijn volledig aangepast aan de nieuwste inzichten en huisstijl. Bij de herinrichting van de afdeling is uitgegaan van de patiëntbeleving, de eigen ervaring van artsen en medewerkers en de ervaringen in andere ziekenhuizen.

“De ervaringen van onze patiënten zijn een geschenk voor onze afdeling. Zij zijn nauw betrokken zijn geweest in dit traject en hebben ons enorm geholpen de afdeling op de juiste wijze te renoveren”, aldus Cristel Muitjens, unitleider van de afdeling Radiologie. Met de renovatie zijn ook meteen nieuwe routes en werkwijzen ingevoerd. Bij de inrichting is rekening gehouden met de laatste inzichten op het gebied van arbo, verlichting en energiebesparing.

In de loop van 2020 volgen nog meer vernieuwingen op de afdeling Radiologie. In het voorjaar zet het Antonius Ziekenhuis grote stappen op het gebied van Nucleaire geneeskunde en na de zomer worden ook de CT apparatuur en de MRI scanner vervangen.