Minister Hugo de Jonge test uniek VR project bij zorgorganisatie Patyna

Wommels-Tijdens zijn werkbezoek aan woonzorgcentrum Nij Stapert in Wommels op woensdag 8 januari 2020 maakt minister Hugo de Jonge kennis met de unieke manier van opleiden van ouderenzorgorganisatie Patyna. Medewerkers leren onder andere via een op maat gemaakte Virtual Reality (VR) game omgaan met het nieuwe digitale zorgdossier. Daarnaast sprak De Jonge met deelnemers uit het opleidingstraject ‘Op Stap’.



Virtual Reality

Patyna laat ruim 1400 medewerkers via VR kennismaken met het centraal stellen van de cliënt in het nieuwe Elektronisch Cliëntendossier (ECD) Lable Care. Een unieke manier van scholing in de Nederlandse én Europese ouderenzorg. Uit onderzoek blijkt dat mensen door Virtual Reality tot 80% meer onthouden als je het vergelijkt met een traditionele training. De interactieve 360 graden game is speciaal voor Patyna ontwikkeld in samenwerking met de innovatieve startup Warp VR. Om de game zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de werkelijkheid is het script door medewerkers zelf bedacht.

Op Stap

Sinds 2018 biedt Patyna in samenwerking met ROC Friese Poort en Pastiel het project ‘Op Stap’ aan. Via een speciale, interne mbo-opleiding binnen Patyna leiden we op naar een betaalde baan binnen de zorg. De deelnemers aan het project ‘Op Stap’ zijn uitkeringsgerechtigden, een aantal met een achtergrond als statushouder, zij-instromers en vaste medewerkers van Patyna, die zich laten omscholen. Allemaal worden ze begeleid door een ervaren werkbegeleider, die hen in de praktijk het vak leert.