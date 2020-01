Acht Friese slachtoffers liepen oogletsel op door vuurwerk: In Sneek geen gewonden

Sneek-Het aantal mensen dat tijdens oud en nieuw oogletsel heeft opgelopen, is flink gestegen, zegt het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Met de jaarwisseling raakten 168 mensen gewond aan een of beide ogen. In de Friese ziekenhuizen kwamen acht slachtoffers met oogletsel binnen. Dat was allemaal bij het MCL in Leeuwarden.

Van de acht slachtoffers die bij het MCL binnenkwamen, hebben twee mensen blijvend letsel aan hun ogen. Bij de andere Friese ziekenhuizen in Drachten, Heerenveen en Sneek zijn geen mensen behandeld voor oogletsel door vuurwerk.

De beroepsvereniging Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) houdt oogletsel vanaf 2008 bij. Bijna de helft van de slachtoffers raakt gewond door vuurwerk dat iemand anders afsteekt. Het grootste deel van de slachtoffers (65%) raakt gewond door legaal vuurwerk.

Het NOG pleit voor een geheel vuurwerkverbod.

