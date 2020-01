Health & Happiness Congress bij FenF

Sneek- Aankomende zondag organiseert Sportclub FenF The Inner Way een Health & Happiness Congress. Doe vrijblijvend ervaringen, kennis en inspiratie op tijdens de verschillende workshops en lezingen door specialisten en doktoren, over o.a. mediteren, een systeem voor zelfgenezing, lichaamsgericht psychotherapie, hypnotherapie en het creëren van een positieve leefstijl en gezondheid.

Kom GRATIS langs op het Health & Happiness Congress, op zondag 12 januari van 13:30 – 17:30 uur aan de Lange Veemarktstraat 3 in Sneek.

Wilt u ook gratis langskomen, stuur dan een mail met uw naam naar info@healingcentre.org