Column: Weg met je goede voornemens!

Wat zijn jouw goede voornemens voor dit jaar? Heb je ze niet? Goed bezig! Heb je ze stiekem toch wel? Gooi ze dan maar meteen weer weg. Je gaat het toch niet doen.

Want als je zo graag wil veranderen dan had je dat toch al eerder gedaan? Waarom wachten tot een bepaalde datum met iets dat je graag wil? Omdat je het vooral níet wil, heb je het uitgesteld. Minder lekker eten, minder Netflix kijken of stoppen met roken. Als je heel eerlijk bent wil je helemaal niet minderen of stoppen toch? Het gaat je deze keer dus ook niet lukken.

Dit klinkt misschien wat hard maar de praktijk heeft dit jaar op jaar bewezen.

Toch is er hoop!

Wat namelijk beter werkt is om een doel te stellen. Het gaat er dan om wat je dit jaar wil bereiken. Een duidelijk doel is bijvoorbeeld om voor de zomervakantie 5 kilo lichter te zijn. Of om de 4 mijl van Sneek te lopen. Door je te focussen op het doel blijf je gemotiveerd om de juiste stappen te zetten.

Doelen stellen is veel concreter dan het stellen van goede voornemens. Als je elke week aandacht geeft aan je doel en bepaalt wat je praktisch kan doen om dichter bij dat doel te komen, dan neemt de kans op succes enorm toe!

Wat kan je nog meer doen om de kans van slagen te vergroten?

Doe het niet alleen! Met wat morele ondersteuning van anderen bereik je meer. Verander je gedrag op basis van een plan. Weet wat je precies wil bereiken en wat je daarvoor, wanneer gaat doen. Hou je voortgang bij. Door jezelf dagelijks of wekelijks feedback te geven blijf je gefocust op je doel en blijf je gemotiveerd. Maak het zo leuk mogelijk. Leuke dingen hou je makkelijker vol dan elke keer weer opzien tegen iets. Dus je houdt niet van hardlopen? Ga sporten of bewegen op een manier waar je wel energie van krijgt.

Maak van 2020 jouw beste jaar ooit!

Blijvende gedragsverandering is de grote uitdaging voor iedereen die een gezonder en fitter leven als doel heeft gesteld. Nieuwe gezonde gewoontes opbouwen vergt echter tijd en oefening. Het helpt enorm als je met een groep gezellige gelijkgestemden in een afgebakende periode die je ongezonde gewoontes vervangt met nieuwe gezonde gewoontes.

Optisport Health Club Sneek, Team Pike en BrainFitnessClub organiseren daarom een nieuwe Body & Mind Fitness Challenge die op 13 januari van start gaat. Maandagavond 6 januari is er een informatieavond voor geïnteresseerden. Start 20:00 uur in Zwembad It Rak in Sneek.

Kijk op www.bmfchallenge.nl voor meer informatie.

Columnist: Meine de Vlugt, Lifestyle Coach & Personal Trainer