Súdwest- Fryslân is mantelzorgvriendelijke werkgever

Sneek- Vandaag heeft wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân de officiële erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ ontvangen uit handen van Martijn Tillema van de Stichting Werk & Mantelzorg. Hiermee laat de gemeente zien dat ze het voor werknemers mogelijk maakt om werk en mantelzorg te combineren.

Wij werken mantelzorgvriendelijk Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat haar medewerkers werk en privé goed kunnen combineren. Dat is ook hard nodig: één op de vier werknemers is mantelzorger en zorgt langdurig en intensief voor een hulpbehoevende in zijn of haar omgeving.

Aanpassen werktijden “Wij kunnen niet zonder deze mantelzorgers, ze zijn erg belangrijk in onze samenleving”, zegt wethouder Erik Faber. “Begrip van werkgever en collega’s maakt een groot verschil voor een mantelzorger. Als werkgever kijken wij samen met de werknemer naar mogelijkheden om werk en zorg te combineren, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de werktijden.”

Goede voorbeeld Faber rekent erop dat er meer werkgevers zijn die het goede voorbeeld van de gemeente volgen als mantelzorgvriendelijke werkgever. “Een werkgever die hierbij helpt, levert vaak gemotiveerde en betrokken werknemers op”, zegt hij. “Werknemers raken minder vaak overbelast en daardoor is kans op ziekte ook minder groot.”

Erkenning Stichting Werk & Mantelzorg heeft de erkenning in het leven geroepen zodat een werkgever erkend wordt goed bezig te zijn met het thema mantelzorg. Als werkgever laat je ook zien dat het mantelzorgers een werkplek biedt waar mantelzorg bespreekbaar is.