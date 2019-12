Rode Kruis Súdwest-Fryslân van start met nieuw project

Sneek – Op maandagmiddag 16 december is het AED project van het Rode Kruis afdeling Súdwest-Fryslân van start gegaan. Dit project heeft als doel om woonkernen binnen de gemeente, waar geen AED binnen redelijke afstand hangt, een AED met reanimatiecursus aan te bieden. De Stichting tot steun en bevordering van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zuidwest-Friesland ondersteunt dit project met een bijdrage.

Met deze bijdrage zijn 15 AED’s met bijbehorende buitenkasten aangeschaft. Op maandagmiddag is het project van start gegaan bij de Katholieke Kerk in Sneek, waar de eerste AED werd geplaatst. In de tijdsperiode van 2 maanden zullen verspreid door Súdwest-Fryslân 15 AED’s worden geplaatst.



Het ophangen van deze AED’s op centrale plekken in dorpen of steden is van enorm belang en noodsituaties. In een jaar zijn er namelijk 8.000 reanimaties buiten het ziekenhuis. Bij deze 8.000 wordt in ruim 75% van de gevallen het slachtoffer door omstanders gereanimeerd. Door het plaatsen van de AED’s wil het Rode Kruis het percentage verhogen en de overlevingskans vergroten.