Klankpraktijk Sylvia Zijlstra op nieuw adres

Sneek- Klankpraktijk Sylvia Zijlstra is verhuisd naar Zadelmakersstraat 22 in Sneek. Je kunt de nieuwe locatie bekijken en kennismaken met klankschalen op zaterdag 23 november van 13.00 – 16.00 uur. Dan staan er tien klankmasseurs klaar om je te informeren en te verwennen met o.a. stoelmassage, klankreis, workshop, klankbad en XL-klankschaal. Je kunt ontdekken hoe je klankschalen thuis kunt gebruiken en hoe je ze op je werk kunt inzetten, bijvoorbeeld als verpleegkundige of pedagogisch werker. Er worden bovendien tien klankmassages verloot.

Klankpraktijk is in en om Sneek bekend door klankreizen en klankmassages, o.a. bij hinderlijk oorsuizen. Klankpraktijk is ook een opleidingscentrum dat mensen uit binnen- en buitenland naar Sneek trekt om de methode Peter Hess® te leren. De Duitse pedagoog en technicus Peter Hess ontwikkelde vijfendertig jaar geleden een methodische klankmassage met als kenmerken: zacht, gekleed en gericht op autonomie van de cliënt.

Die ontspanningsmethode is verfijnd op basis van praktijkervaring en onderzoek in dertig landen. In de loop der jaren ontwikkelden professionals specialisaties voor hun vakgebied. De Peter Hess®-methode is geliefd bij begeleiders vanwege de leuke ontwikkelingsgerichte spelletjes met klankschalen. Verpleegkundigen en verzorgenden passen de methode toe om problemen door obstipatie en doorliggen te verminderen. Artsen profiteren o.a. van de werking op celniveau waardoor wonden beter helen. Therapeuten maken gebruik van de ontspannende werking van de Peter Hess®-klankmethode.

Ook thuis kun je veel plezier hebben van klankschalen. Al met één klankschaal kun je jezelf verwennen en de mensen om je heen ontspanning bieden. Op 23 november kun je het zelf ervaren. Je kunt ontspannen met een stoelmassage met klankschalen, je fantasie de vrije loop laten bij de klankreis, in de XL-klankschaal staan en een klankpiramide beleven. We vertellen graag over ons vak en er is ook informatie op papier. Je bent van harte welkom. www.klankpraktijk.nl