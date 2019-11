Fransiska Horjus over de Ronnie Gardiner Methode (RGM) in Seniorcafé Bibliotheek Sneek

Sneek- Woensdag 4 december om 10.15 komt oefentherapeut Fransiska Horjus in het Seniorcafé demonstreren hoe de Ronnie Gardiner Methode (RGM) het brein in beweging zet. Tijdens deze themabijeenkomst zijn 55-plussers van harte welkom om de RGM methode uit te proberen. De toegang bedraagt € 1,-, dit is inclusief koffie of thee.

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een oefenmethode voor de hersenen, waarbij het ritme van muziek wordt ingezet om beweging, geheugen en coördinatie te stimuleren. Het brein in beweging zetten helpt je gezond ouder worden en werkt ook goed bij aandoeningen als MS, Parkinson, beginnende dementie, CVA, Burn-out/depressieve klachten of bij dyslexie. De oefeningen, zowel staand als zittend uitvoerbaar, worden geleidelijk opgebouwd en op de doelgroep aangepast. Plezier beleven aan de oefeningen is een belangrijk aspect van de Ronnie Gardiner Methode.

Fransiska Horjus is 34 jaar oud en sinds 6 jaar woonachtig in Sneek. In 2009 is zij haar praktijk voor Oefentherapie Cesar begonnen in Sneek, met als specialisatie kinderoefentherapie en slaapoefentherapie. Daarnaast is zij ook RGM practitioner.