De Pilates reformer nu ook in Sneek

Sneek- Een paar jaren geleden kwam Jolinde Lampe in aanmerking met Pilates. Zij kampte met een hoop fysieke klachten na een burn out. Jolinde ging op zoek naar een goede sportbeoefening, om haar lichaam niet weer uit te putten in de sportschool maar van binnenuit sterker te maken. Het bleef niet bij zelf beoefening, maar een opleiding Pilates Reformer volgde. “Mijn lichaam had een aardige knauw gehad en voor intensief en snel sporten was ik angstig geworden. Daarom zocht ik naar iets wat werkelijk kracht gaf om bij een goede basis te beginnen.” Jolinde ging maandelijks naar Woerden, waar hoger sport onderwijsinstelling Aalo opleidingen biedt. Ze werd opgeleid tot Pilates reformer instructeur, en heeft sinds een jaar haar eigen studio in Sneek. Maar wat is het nu eigenlijk, de Pilates reformer?

Het is begin 1900. Nadat oprichter van Pilates, Joseph Pilates, zelf met tal van klachten liep ontdekte hij een manier om zijn lichaam gezond te maken via beweging. Hij was destijds werkzaam in het leger, waar hij in het hospice werkte. Hij vond het niet juist dat mannen die een arm misten, afgewezen werden voor alle werkzaamheden. Pilates ontstond daarmee door zijn eigen ervaring. Wat hij deed was z’n tijd vooruit. Joseph bond veren en touwen aan het ziekenhuisbed waardoor mensen met lichte weerstand oefeningen konden doen. Dankzij de later genoemde Pilates reformer konden de gewonden toch kracht op bouwen!

Jolinde vertelt: “Net zoals op de Pilates mat is het ook op de Reformer belangrijk om continue met je aandacht bij de beweging te zijn. Je traint hiermee je focus, en je coördinatie. We trainen de kleine spieren, de houdingsspieren. Juist die spieren zorgen voor intense kracht, waardoor je een soort lift ervaart in je lichaam, hierdoor voel je jezelf beter en kost het minder moeite om een juiste houding aan te nemen. De nadruk ligt op de core, de inner core. Waar een bodybuilder z’n buikspieren naar buiten traint doet een Pilates klant dat juist naar binnen. Denk maar eens aan een danser! Dit zorgt voor die geweldige houding. Alle beweging wordt aangestuurd vanuit de core, als het goed is. Dat gaat vaak mis, we zoeken stabiliteit op plekken die daar minder voor gemaakt zijn. Als we eens door hadden hoeveel kracht de core kan bieden, dan waren er waarschijnlijk veel minder schouder en knie klachten. Ik werk dus met mijn klanten aan een sterke core, waardoor de klachten verminderen. Zo simpel kan het gewoon echt zijn!”

Elke Pilates training is gericht op een persoonlijke en uitgebalanceerde combinatie van controle, precisie, ademhaling en vloeiende bewegingen. De pijlers van Pilates. En of dat op de mat is of op de Pilates reformer, het geeft je een intense beleving van kracht waar je echt iets aan hebt. Je voert in de lessen van Jolinde de klassiek Pilates oefeningen uit, een Pilates les duurt ongeveer een uur. Alleen bij Joli Vie is het tot nog toe mogelijk om op dit bijzonder efficiënte apparaat te trainen. Dames en heren komen met rugklachten, hernia, heupklachten maar ook als ondersteuning voor een sterk lichaam bij Pilates terecht. Het is een bewezen en functionele training, het lijkt gemakkelijk… maar oei! En zoals Joseph Pilates dan altijd zei: A man is as young as his spinal colomn.