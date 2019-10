Woensdag acties cao personeel Antonius Ziekenhuis Sneek

Sneek- De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ziekenhuizen hebben nog geen resultaat opgeleverd. De vakbonden hebben daarom bekendgemaakt dat op woensdag 16 oktober tussen 8:00 en 16:00 uur meerdere afdelingen in het Antonius Ziekenhuis in Sneek een zondagsdienst gaan draaien. Het ziekenhuis belt alle patiënten van wie de afspraak moet worden verplaatst in verband met deze cao-actie. De afspraken in Emmeloord gaan gewoon door. Alle spoedeisende zorg gaat eveneens gewoon door.

De afdelingen die op deze woensdag een zondagsdienst draaien zijn de operatiekamers, radiologie en de technische dienst.

Uitzonderingen

Op de OK en bij Radiologie worden wél acute patiënten en oncologische patiënten behandeld. De poliklinieken en andere afdelingen in ons ziekenhuis zijn gewoon open. Dit geldt ook voor de vestiging in Emmeloord.

Afspraak verplaatsen

Patiënten die op woensdag 16 oktober een afspraak op de OK hebben, of een (combi)afspraak op een afdeling waar gewerkt wordt volgens een zondagsdienst, krijgen tijdig persoonlijk bericht. Er wordt dan een nieuwe afspraak gepland. Wij begrijpen dat dit voor de desbetreffende patiënten heel vervelend is. Voor patiënten die geen bericht van ons hebben ontvangen, geldt dat de afspraak gewoon doorgaat.

Zondagsdienst

Zondagsdienst betekent dat medewerkers van de betreffende afdelingen werken alsof het zondag is. Tijdens een zondagsdienst worden spoedgevallen wel behandeld. De veiligheid van patiënten en medewerkers blijft gewaarborgd.