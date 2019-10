Een liefdevolle houvast voor borstkankerpatiënten

Sneek- Heart Pillow, een liefdevolle houvast, maakt sinds februari 2019 hartvormige kussens voor patiënten met borstkanker of andere aandoeningen in het borstgebied.

Het kussen is ontworpen om onder de arm te dragen om de pijn, zwelling en spanning, van de operatiewond te verlichten. De Heart Pillows zijn voor patiënten gratis verkrijgbaar bij onder andere Ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen en het Antonius Ziekenhuis te Sneek, diverse fysiotherapiepraktijken en bij de Skulp. Daarnaast kunnen patiënten, en geïnteresseerden, de kussens bestellen via de website www.heartpillow.frl

Renée Louwes werd eind 2018 geraakt door het Heart Pillow initiatief. Zij vertelt: ‘Ik hou ervan om creatief bezig te zijn en door Heart Pillow – een liefdevolle houvast – kan ik het iedereen, die geconfronteerd wordt met een ernstige aandoening wat draaglijker maken, door ze een vrolijk kussentje aan te bieden, wat met liefde is gemaakt’.

Waarom maakt een Heart Pillow het leven van patiënten draaglijker?

Mensen die een borstamputatie, borstbesparende operatie, borstreconstructie, schildwachtklierprocedure of andere operatie in het borstgebied hebben doorstaan worden vaak geadviseerd iets onder de oksel te leggen. Dit biedt ondersteuning en creëert ruimte tussen de geamputeerde, of geopereerde, borst en de arm. De voordelen van een Heart Pillow op een rijtje:

• vermindert spanning in de schouder;

• beschermt tegen stoten en schuren;

• biedt ondersteuning;

• verlicht pijnlijke druk en zwelling onder de arm;

• verlicht pijn en spanning van de operatiewond.

Hoe worden de hartvormige kussens gemaakt?

Wekelijks komen (zelfs meerdere malen) diverse vrijwilligers bij elkaar om Heart Pillows te maken, door te knippen, naaien, vullen en in te pakken. De samenstelling van de groep is wisselend, want de creatievelingen melden zich per bijeenkomst aan via de daarvoor bestemde Facebookgroep. De kussens worden gemaakt van 100% glad katoen, zodat er geen sprake is van een schurende pijn door wrijving met de huid. De Heart Pillow wordt in de oksel gedragen, waardoor er druk wordt uitgeoefend en zelfs oedeemvorming wordt bestreden. De vulling is van fiberfill, omdat goed wasbaar is.

GRATIS voor patiënten

Inmiddels zijn er, sinds februari, al 378 kussens verspreid. De kussens zijn voor patiënten gratis en kunnen zelfs op bestelling worden gemaakt in je favoriete kleur of patroon. Wil je een kussen cadeau geven aan iemand die goed een liefdevolle houvast kan gebruiken? Neem contact op met het Heart Pillow team, want dan kun je tegen een minimale bijdrage (als tegemoetkoming in de materiaalkosten) een Heart Pillow bestellen.