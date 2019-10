De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap.

Koudum-Thema 2019: Hand in hand Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, ook spelen de school, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien.

Markt

Kom naar de markt waar je kan sparren over opvoeden met betrokken organisaties zoals o.a. kindercoaches, fysiotherapeuten, pedagogen, buurtsportcoaches uit onze regio. Zij vertellen graag over hun aanbod en mogelijkheden want opvoeden doe je samen. En de kinderen? Daar staan spelletjes voor klaar!

Wanneer: dinsdag 8 oktober, tussen 14.30 uur en 16.30 uur

Waar: De Klink, Dominee L. Tinholtstraat 1, Koudum