Veel meer bevallingen in ziekenhuis Sneek, met dank aan de polder

Sneek- Bij het Antoniusziekenhuis in Sneek is deze week al de 1.000ste baby van het jaar geboren. Het gaat om Daan Hiemstra, zoon van Linda en Geart Hiemstra. Het aantal bevallingen in het ziekenhuis in Sneek is dit jaar flink toegenomen. Vorig jaar kwam de 1.000ste baby pas aan het einde van het jaar. In totaal waren er toen 1045 bevallingen.

De groei heeft vooral te maken met de overname van zorg uit de IJsselmeerziekenhuizen. Die ziekenhuizen in de polder werden vorig jaar oktober failliet verklaard. De verwachting is dat de teller van het aantal bevallingen aan het einde van dit jaar op 1300 komt.

Bron en foto: Omrop Fryslân